(Di martedì 9 maggio 2023) Chissà se domani sera intorno alle 23, quando lascerà San, Gerrypotrà esclamare nuovamente quel 'pazzesco' che gli era uscito spontaneo dopo il derby di andata in campionato in autunno.

Era il 3 settembre, era il suo primo derby da proprietarioMilan e aveva appena visto il ... con un'associazione inevitabile, agli occhi dei tifosi Cardinale è diventato uncasalingo (in ...LEONE: Le stelle sono perfette per incominciare a disintossicarti da tutte le delusionituo ... SCORPIONE: Venere si rivelerà un potentissimoper rinforzare la fiducia in te e trasformare ...Il giocatore ha parlato a Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla presenza in campofiglio Sasha che fa il raccattapalle all'Eurosuole Forum. "È il mio, vedere un miniclone di me che ...

Il talismano del Milan si chiama Cardinale: a San Siro a caccia del poker La Gazzetta dello Sport

I giallorossi non hanno mai vinto quando ad arbitrarli è stato il fischietto di Imperia Il Verona va al Via del Mare a giocarsi un pezzo importante di stagione: i gialloblù, complice il k.o. dello Spe ...Ascolta l'articolo E’ terminato il match tra Reggina e Como. Vittoria amaranto per 2-1 grazie alla doppietta di Strelec. Qui di seguito le pagelle di StrettoWeb. Contini 6 – Il Como crea un po’ di occ ...