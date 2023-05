Il saluto di Davide Casati | “Lascio il lavoro più bello del mondo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 maggio 2023) Scanzorosciate. Diciannove anni di servizio per la sua comunità, quella di Scanzorosciate, di cui nove da sindaco. Questo il bilancio dell’attività politica di, primo cittadino in forza al Partito Democratico, che nella giornata di lunedì 8 maggio ha ceduto il passo al suo vice Paolo Colonna. La motivazione è tutta nell’elezione a consigliere regionale, avvenuta a metà febbraio, che ha visto proprio il giovane e preparato politico bergamasco conquistare oltre 14mila preferenze, conquistando la palma di record man della due giorni di tornata elettorale. E con l’ultimo consiglio comunale il passaggio del testimone e poi unalla cittadinanza, davanti al municipio, per ringraziare tutti i cittadini che l’hanno scelto e votato per due mandati e con lui hanno condiviso un pezzo importantissimo della sua vita, ...