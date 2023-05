Il ritorno dello stile crochet | oggi come negli anni 70

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 9 maggio 2023) Life&People.it Nato presumibilmente in Egitto per poi spingersi in Tibet, Cina e Africa, il particolare ricamo artigianale dell’uncinetto, o, ciclicamente torna in auge; e sempre a ridosso della bella stagione. Considerato il passatempo delle nonne, e più anticamente di suore e monache con lo scopo di impreziosire vesti sacre cerimoniali, l’uncinetto è sempre stato un modo economico e alternativo di creare vestiti e accessori. Anche la Primavera/Estate 2023 sarà caratterizzata da questo grande. Back to ’70s Colori accesi, lunghezze di ogni tipo e ricami prettamente bohémien. Sono queste le proposte di moltissime maison di moda che non si sono tirate indietro dallo sfare outfit total uncinetto, in perfettohippy. Etro, Dior, Marco Rambaldi, Missoni e perfino Hermès ne sono convinti: gli ...