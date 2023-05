Il reporter di France Presse Arman Soldin ucciso in un bombardamento nell’est dell’Ucraina

(Di martedì 9 maggio 2023) Il cronista ed’immagini dell’agenzia, è statooggi mentre si trovava sul fronte. Ad annunciarlo è stata la stessa agenzia di stampase, tra le tre più importanti al mondo, per cuilavorava come coordinatore video. Ildi 32 anni è morto in un attacco sferrato con razzi Grad, hanno raccontato i colleghi dellache erano con lui, tutti illesi. Ilè avvenuto verso le 16.30 ora locale (le 15.30 in Italia) nei dintorni di Chasiv Yar, località vicino a Bakhmut, quotidianamente presa di mire dalle forze russe. I giornalisti dell’Afp, che vanno ...

