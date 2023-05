Il repellente più efficace contro le punture delle zanzare

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - I primi segni dell'estate sono evidenti. È già arrivato il caldo e le prime avvisaglie sono l'arrivo in massa, pizzichi e prurito sono in crescita, ma – scrive il Guardian – “ci sono segnali che una soluzione per il 20% della popolazione che riceve un numero disuperiore alla media potrebbe presto essere in arrivo”. In che modo? All'inizio di maggio, i ricercatori dell'Università di Gerusalemme (Huji) hanno sviluppato un nuovoin grado di ridurre dell'80% il numero diche si nutrono del nostro sangue. Uno studio pubblicato sulla rivista Pnas Nexus rivela che l'applicazione di un sottile strato a base di nanocristalli di cellulosa (Cnc) presenti in natura, una materia prima rinnovabile contenuta nel cotone e nel legno, un composto ...