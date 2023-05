Il nucleare? Oggi no | domani forse | dopodomani sicuro

...la responsabile dell'esecutivo dell'UE ha parlato anche delle sanzioni sul settorerusso. "... in particolare in relazione alle minacce che affrontiamoe alle misure protezioniste, anche ......quiper assicurarti che puoi contare su questa solidarietà per tutto il tempo che sarà necessario ", ha detto rivolgendosi al presidente ucraino. Parlando delle sanzioni Ue al settore...Il governo compie un altro passo verso il ritorno dell'energiain Italia.la Camera ha votato una serie di mozioni in materia energetica, con particolare riferimento all'energia atomica. Le novità più rilevanti sono quelle contenute nel documento ...

L'aula della Camera ha approvato una duplice mozione presentata da Azione e Forza Italia sulle iniziative in materia energetica nel quadro ...Ascolta l'articolo La Camera dei Deputati ha approvato la mozione di maggioranza sul nucleare. È arrivato infatti il via libera da Montecitorio al testo che impegna il governo “al fine di accelerare i ...