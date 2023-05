Il miraggio della Partita Iva vantaggiosa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 maggio 2023) Per convincerli a rassegnare le dimissioni c’è persino chi li accompagna dal commercialista. È capitato a un lavoratore padre di due figli, dipendente a tempo indeterminato di una ditta di trasportiprovincia di Bergamo. Il datore di lavoro ha esercitato pressioni affinché si dimettesse, prospettandogli maggiori guadagni se avesse continuato a lavorare per la sua azienda con unaIva a regime forfettario del 15%. “Peccato che né il titolare né il commercialista coinvolto abbiano informato il lavoratore del fatto che non avesse i requisiti per accedere a quel regime fiscale agevolato e che non avrebbe potuto emettere fattura – come prevede la legge per quel regime al 15% – al precedente datore di lavoro. Avrebbe solo potuto ricorrere al regime ordinario, di sicuro meno vantaggioso per lui” racconta Massimiliano Regazzoni di NIDIL-CGIL di ...