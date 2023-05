Il libro su Giuliani tra i sei finalisti del Premio Bancarella Sport 2023

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023) C’è anche ilsu Giulianonella sestina delfu il portiere del secondo scudetto del Napoli, prematuramente morto per Aids, dimenticato da tutti. Illo ha scritto il giornalista del Corriere della Sera Paolo Tomaselli per 66thand2nd. Il titolo è “Giuliano, più solo di un portiere”. Come recita il comunicato: In dodici mesi, tra il maggio del 1989 e l’aprile del 1990, il portiere Giulianoalza la prima Coppa Uefa nella storia del Napoli e celebra il secondo scudetto dell’èra Maradona. È l’apice di una carriera che lo ha portato a competere con Zenga e Tacconi per il ruolo di miglior numero uno italiano. Solo che, a ...