“Il lago è malato” | quelle ombre di affari e veleni che minacciano il Pertusillo in Basilicata

(Di martedì 9 maggio 2023) “La nostra risorsa era l’acqua. Lo avevamo capito già all’inizio del 900 quando ci si era accorti che si poteva utilizzarla mediante la costruzione di una diga. Normalmente, quando si parla di area interna, si sente sempre dire che è un’area ‘sfigata’. Dove non c’è nulla, non c’è lavoro, non c’è sviluppo industriale. Ma qui, nel cuore della, l’acqua era ed è invece fonte di sviluppo. Così, 50 anni fa, fu fatto il sacrificio della diga a monte per un beneficio a valle di molti. La nostra acqua arriva ad Otranto, ha partecipato allo sviluppo dei nostri cari amici pugliesi assetati. Tutto questo sistema ha funzionato fino a un certo punto e si era innestato bene. Tutta quest’area è diventata protetta. Poi è arrivata l’industria petrolifera sulla quale non voglio dire nulla, certo è che a monte di un, di una riserva idrica fondamentale, di ...