Il killer: ' Spiavo mia moglie, e registravo gli incontri con il vicino di casa' TGLA7

Taulant Malaj parla dal carcere dove è rinchiuso da domenica, dal suo racconto agli investigatori emergono particolari che rivelano la personalità dell'uomo accusato di aver ucciso la figlia sedicenne ...Compagno della ormai ex moglie, come si mormora in città, o semplicemente un vicino. È uno dei punti ancora poco chiari dell'indagine sul duplice omicidio messo a segno nella notte tra sabato… Leggi ...