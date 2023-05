Il generale Mori chiede una Commissione d’inchiesta sul dossier mafia e appalti nascosto a Borsellino

Ildei carabinieri Mariotorna a parlare di mafia e lo fa durante una lunga intervista concessa a Nicola Porro durante la trasmissione televisiva 'Quarta Repubblica'. 'La politica ...Lo ha detto, ieri sera, intervistato da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica', ilMariodopo la sentenza sul processo trattativa. Ma cosa è il dossier 'mafia e appalti' Tutto nasce da una ...Lo ha detto, ieri sera, intervistato da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica', ilMariodopo la sentenza sul processo trattativa. Ma cosa è il dossier 'mafia e appalti' Tutto nasce da una ...

Quarta Repubblica, l'appello del generale Mori: commissione d'inchiesta su mafia e appalti Il Tempo

11:57 - Valle dei Templi, studenti in cammino per la legalità: le interviste +++11:53 - Deve scontare 7 anni per violenza sessuale: arrestato +++10:51 - Polizia, l’agrigentino Carlo Mossuto nuovo capo ...Il generale di brigata morì nel 2004 a causa di un incidente stradale sulla Palermo-Catania. Durante la sua carriera ottenne la medaglia d'argento al valore militare per aver ingaggiato un conflitto a ...