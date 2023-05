Il generale Mori chiede una Commissione d’inchiesta su mafia e appalti

(Di martedì 9 maggio 2023) Chiusa con un’assoluzione piena la sua persecuzione mediatico-giudiziaria che imputava a lui e ai suoi colleghi del Ros una trattativa Statoche, nei fatti, non c’è mai stata, ora l’ex-dei carabinieri, Mario, intervistato da Nicola Porro a ‘Quarta Repubblica‘,di sollevare finalmente il sipario, con unaparlamentaread hoc, su una questione, quella del dossier, su cui, da decenni, grava uno strano mistero. Una vicenda che investe la Procura di Palermo e che riporta alla mea il disappunto di Paolo Borsellino per un’archiviazione inaspettata che taluni giudicano frettolosa. “La politica italiana crei unaparlamentare di inchiesta ...

Ildei carabinieri Mariotorna a parlare di mafia e lo fa durante una lunga intervista concessa a Nicola Porro durante la trasmissione televisiva 'Quarta Repubblica'. 'La politica ...Lo ha detto, ieri sera, intervistato da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica', ilMariodopo la sentenza sul processo trattativa. Ma cosa è il dossier 'mafia e appalti' Tutto nasce da una ...Lo ha detto, ieri sera, intervistato da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica', ilMariodopo la sentenza sul processo trattativa. Ma cosa è il dossier 'mafia e appalti' Tutto nasce da una ...

Quarta Repubblica, l'appello del generale Mori: commissione d'inchiesta su mafia e appalti Il Tempo

11:57 - Valle dei Templi, studenti in cammino per la legalità: le interviste +++11:53 - Deve scontare 7 anni per violenza sessuale: arrestato +++10:51 - Polizia, l’agrigentino Carlo Mossuto nuovo capo ...Il generale di brigata morì nel 2004 a causa di un incidente stradale sulla Palermo-Catania. Durante la sua carriera ottenne la medaglia d'argento al valore militare per aver ingaggiato un conflitto a ...