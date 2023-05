Il gas naturale apre in rialzo a 37 | 47 euro al MWh ad Amsterdam

Apertura in rialzo per ilsulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti 'future' sul mese di giugno salgono dell'1,63% a 37,47 euro al MWh. . 9 maggio 2023Non abbiamo petrolio, non abbiamo, ma abbiamo un potenziale che è semplicemente straordinario". Il piano del Marocco per le rinnovabili Il governo marocchino nutre l'ambizione di ...Non è previsto l'approvvigionamento di caldaie aper le seguenti misure: - M2C3 1.2: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della ...

In Italia non c’è mai stato così tanto gas Il Post

Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti 'future' sul mese di giugno salgono dell'1,63% a 37,47 euro al MWh. (ANSA). (ANSA) ...Nell’Italia che arranca ad utilizzare le risorse per il Pnrr, un aiuto arriva da Bruxelles che offre l’opportunità – a tutti i Paesi – di ...