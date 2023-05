Il Ds Accardi | “Ad oggi penso esclusivamente all’Empoli”

Anchei quotidiani danno per certo l'arrivo dial Napoli in caso di addio di Giuntoli, cosa che La Stampa, questa mattina, dà per fatta.Napoli, la confessione Il direttore sportivo dell' Empoli Pietroè intervenuto a ... Queste le sue parole: "Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad...Infine sguardo al mercato con l'assalto Juve a Giunto e la virata del Napoli sue sulla ...Corriere dello Sport Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola9 ...

Accardi: «Mi onora essere accostato al Napoli, ma penso solo all ... IlNapolista

Pietro Accardi, d.s. dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all'Em ...Lo scudetto conquistato dal Napoli sarà il punto finale della storia tra il club partenopeo ed il suo attuale DS, Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Carpi, in seno al Napoli dal 2015, ha praticame ...