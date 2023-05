Il discorso di Putin | «Popolo ucraino ostaggio dei piani dell’Occidente Contro di noi una vera guerra»

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente russo Vladimirha presieduto la parata del Giorno della Vittoria, per commemorare la fine della secondamondiale in Europa. Parlando all’inizio delle celebrazioni del 9 maggio,ha dichiarato che il mondo si trova a un «punto chiave di svolta» e parlando ai soldati e agli spettatori, ha ricordato il ruolo della Russia nella vittoria sulla Germania nazista, e sottolineato che Mosca «sta combattendo per il proprio futuro».ha accusato quelle che ha definito «élite globaliste occidentali» di «seminare odio, russofobia, nazionalismo aggressivo» e di distruggere «i valori familiari e tradizionali». Frasi che, sin dall’inizio dell’offensiva iniziata nel febbraio 2022l’Ucraina, il presidente russo ha usato con molta frequenza. Le celebrazioni di quest’anno si ...

