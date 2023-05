Il compagno Peppino Impastato | assassinato dalla mafia | vivo per sempre nei nostri cuori

(Di martedì 9 maggio 2023) di Dan. Am. Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quandofu ucciso a Cinisi (...

A Casa Memoria, dovevisse con l'amatissima mamma Felicia e il fratello Giovanni, arrivano persone, soprtattutto ragazzi, da tutto il mondo, 700 visitatori in un solo giorno, più di ...Professore Santino, quando conobbeImpastato 'Contrariamente a quello che si pensa, conio non ero né amico nédi militanza. Abitualmente si crede che per fare antimafia, ...La parte diè affidata ad Adriano Russo , quella della madre di, "Donna Felicia" è recitata da Lucia Sottile , Claudio Bucca è Salvo , ile amico diImpastato . Altri ...

La lezione di Peppino Impastato oltre la retorica e gli slogan L'Espresso

Tanti anni fa l'omicidio. Fu il boss Tano Badalamenti e i suoi picciotti a chiudergli la bocca con una carica di tritolo. Ma la lezione civile di quel ribelle comunista non scolora. E resiste ...Come ogni anno sono diversi gli eventi programmati in memoria del militante di Cinisi della Democrazia Proletaria. Il procuratore De Lucia: "Come altri ha sacrificato la sua vita nonostante avrebbe po ...