Il CEO di Ford | “Apple CarPlay e Android Auto imprescindibili I SO proprietari hanno perso la battaglia dieci anni fa”

Ildi, Jim Farley , parlando a proposito di Apple CarPlay e Android Auto ha dichiarato che le case hanno perso 'quella battaglia' (quella sull'infotainment, ndr) 10 anni fa. Una dichiarazione ...Grazie a un'idea del presidente eFrancesco Di Ciommo , ognuno di voi potrà trovare il mezzo ... Potrete scegliere tra mezzio di altri brand, a condizioni imperdibili. Sia per i prezzi, di ...... Trinity, Pioneer, Panasonic, Ibiden, Honda, Fujitsu, Suruga, Lexus, Toyota,, Exmovere, ... in Francia, Cina, Giappone, USA, Europa, Brasile, UK, UAE, come fondatrice edi Senselab . Autrice di '...

Ford non abbandonerà Apple CarPlay e Android Auto come GM MotoriSuMotori

Ford ha da poco presentato l'Explorer elettrico per l'Europa, ma pensa a una versione anche per gli Stati Uniti, che sarà sicuramente più grande ...Nuova Ford Capri è il nome che dovrebbe essere dato ad una delle future vetture che saranno lanciate sul mercato dalla casa automobilistica americana nei prossimi anni. Questo nome, che fa parte della ...