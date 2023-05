Il cavaliere oscuro - Il ritorno | Cillian Murphy svela perché non ha voluto leggere lo script

(Di martedì 9 maggio 2023) L'attoreha raccontato il motivo per cui ha chiesto a Christopher Nolan di nonla sceneggiatura del film Il- Ilhato che si è rifiutato dilodi Il- Ilper riuscire a mantenere segreta la fine della trilogia. L'attore aveva la parte di Jonathan Crane, ovvero lo Spaventapasseri nei lungometraggi diretti da Christopher Nolan e tratti dai fumetti della DC. Le motivazioni diParlando con Christopher Nolan in occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly,...

Cillian Murphy ha svelato che si è rifiutato di leggere lo script di Il- Il Ritorno per riuscire a mantenere segreta la fine della trilogia. L'attore aveva la parte di Jonathan Crane, ovvero lo Spaventapasseri nei lungometraggi diretti da Christopher ...... Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il" Il ritorno). Il film è tratto dal ...Un misterioso garbuglio, collocato in unvicolo cieco. Fra gatti che, di nomi propri, ne ... il Colle , ilo l'ex -, el Pibe de oro tutte denominazioni. Fatta la tara ...

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Cillian Murphy non ha mai letto la sceneggiatura Everyeye Cinema

Cillian Murphy, collaboratore di lunga data di Christopher Nolan non ha mai letto la sceneggiatura de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.L'attore Cillian Murphy ha raccontato il motivo per cui ha chiesto a Christopher Nolan di non leggere la sceneggiatura del film Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.