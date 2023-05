(Di martedì 9 maggio 2023) Ormai non bastano le dita di una mano per contare i tentativi di riforme istituzionali abortiti in mezzo secolo nel nostro Paese

... la Famiglia Salesiana e la Confraternita San Bartolomeo organizzano e animano ildi ... Il 24 maggio, festa, ci saranno alle 10:30 in chiesa la messa celebrata dal parroco don Claudio ...... sentiamo presente qui tutta la Chiesa italiana, che oggi, 'in questo giorno", certamente ... Ricordando ilgiubilare longhiano, nel 150° anniversario dell'arrivo a Pompei di Bartolo ...... sentiamo presente qui tutta la Chiesa italiana, che oggi, 'in questo giorno", certamente ... Ricordando ilgiubilare longhiano, nel 150° anniversario dell'arrivo a Pompei di Bartolo ...

Il cammino solenne - ilGiornale.it ilGiornale.it

Ormai non bastano le dita di una mano per contare i tentativi di riforme istituzionali abortiti in mezzo secolo nel nostro Paese ...Montella, il paese in provincia di Avellino celebre per le sue castagne, avrà la sua santa. Sarà l'umile suora che lasciò negli anni 40 il paese irpino per intraprendere ...