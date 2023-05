«Il calcio non ha e non vuole avere un sistema indipendente di rating per i calciatori»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023) Sui social monta la protesta sul processo alla Juventus. Il mantra delle ultime ore è il seguente: “possibile che la procura federale si basi su un sito amatoriale per stabilire se una plusvalenza è falsa?” Al netto delle esagerazioni partigiane, la domanda ci sembra legittima. E siccome di finanza non ne sappiamo molto, abbiamo cercato il nostro esperto Gordon Gekko. «Mi stai chiamando per la Juve?». Eh, eh, in effetti sì ma in particolare vorremmo capire meglio questa storia di Transfermarkt che sembra delegittimare l’impianto accusatorio. «A dire il vero l’indagine poggia su un castello probatorio piuttosto ampio e diversificato, ma in effetti il punto, se non dirimente è quantomeno pertinente». Quindi chi lamenta l’attendibilità del sito amatoriale tedesco ha ragione? «Direi di sì, nel senso che quelli di Transfermarkt, per loro stessa ammissione, sono valori buttati li un po’ a ...