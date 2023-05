Il 9 maggio della Russia in difficoltà

(Di martedì 9 maggio 2023) A quanti si domandano quale esito stia realmente avendo la guerra scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina, la risposta può arrivare dall’osservazione di alcuni dettagli su quanto sta accadendo in queste ore in Europa (compresa). A cominciare dalla Piazza Rossa di Mosca, dove va in scena una parata assai ridimensionata per il giornocommemorazionecapitolazione tedesca dell’8 e 91945: la vigiliamanifestazione è stata tesissima e i preparativi sono stati funestati dal misterioso attentato terroristico che ha interessato la cupola del Cremlino, quando due droni hanno beffato le difese aereecapitale e sono esplosi sopra il centro del potere putiniano. Le altre manifestazioni nelle città europee russe e dell’Ucraina occupata, nondimeno sono ...

A Mosca il 9 maggio della vittoria ha un’aria cupa - Pierre Haski Internazionale

