Il 21 maggio c’è la Marcia della Pace PerugiAssisi

(Di martedì 9 maggio 2023) PERUGIA – Conto alla rovescia per la Marciadiche si terrà il 21. Qui l’appello dell’organizzazione: “Costruiamo assieme un mondo più umano. La guerra continua ma non ci possiamo rassegnare. Per questo, domenica 21ti invitiamo a marciare per lada Perugia ad Assisi. Il mostroguerra continua a divorare vite umane in tante parti del mondo e, dall’Ucraina, ci minaccia sempre più da vicino. Lo “schemaguerra” in cui siamo stati trascinati sta diventando un incubo. Per questo, ancora una volta, chiediamo alla “buona politica” di raccogliere l’appello di Papa Francesco e di fare tutto ciò che è in suo potere per ottenere l’immediato cessate-il-fuoco. La guerra è la madre di tutti i crimini, cancella ...