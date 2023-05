Ideologia gender | sale il numero delle scuole che prevedono la carriera alias

(Di martedì 9 maggio 2023) Cresce ildiin tutta Italia chela "", ovvero la possibilità per uno studente di scegliere un nome e un genere diversi da quelli indicati sulla carta d'identità. L'ultimo caso arriva da Ferrara: nuove polemiche in vista?

Da ultraminoritarie le ideologie sulstanno già cambiando la società in numerosi stati del mondo. E lì l'si è trasformata in legge. In molti paesi, con una semplice dichiarazione, un ...Tutti questi temi: la famiglia, la natalità, l'sono stati del tutto silenziati dalla grande stampa italiana per non fare apparire il quarantunesimo viaggio all'estero del Papa una ...La Carriera Alias è un modo per aderire (e obbligare tutti ad aderire) alla". Cioè l'per cui il sesso uno se lo sceglie nella testa e non è un dato oggettivo. Ma questo ...

Ideologia gender, sale il numero delle scuole che prevedono la ... ilGiornale.it

Cresce il numero di scuole in tutta Italia che prevedono la "carriera alias", ovvero la possibilità per uno studente di scegliere un nome e un genere diversi da quelli indicati sulla carta d'identità.Città del Vaticano - L'ideologia gender che si sta velocemente diffondendo ed è portata avanti con una certa enfasi da Bruxelles - come ha denunciato anche ...