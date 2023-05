(Di martedì 9 maggio 2023) Maniche rimboccate per tutti Nel giorno dedicato al volontariato isi sono dati parecchio da fare. Il più entusiasta è stato sicuramente il terzogenito di 5 anni ...

Maniche rimboccate per tutti Nel giorno dedicato al volontariato i, Charlotte e Louis si sono dati parecchio da fare. Il più entusiasta è stato sicuramente il terzogenito di 5 anni che al suo primo impegno ufficiale ha dimostrato di essere all'...Charlotte emozionata nel vedere il padre sul palco Il principinoguarda il palco e la principessina Charlotte è letteralmente elettrizzata quando vede comparire sul palco il padre William. "......dei. Kate, in jeans, camicia azzurra e stivaletti, ha partecipato a tutte le attività guidando i figli e incoraggiandoli insieme a William. Kate Middleton dà la paga a tutte.fa il ...

I principini George, Charlotte e Louis in versione scout TGCOM

Quello di successore al trono britannico, dopo il lunghissimo regno di Elisabetta II, e protagonista di una parabola che si compie riflettendo i bagliori della maturità, se non del crepuscolo della su ...I principi di Galles partecipano all'evento Big Help Out che chiude i festeggiamenti. Aiutano un gruppo di scout a ricostruire una capanna abbandonata, si danno al tiro con l'arco, guidano una ruspa, ...