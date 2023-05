I miei segreti? Non li dico Cosa ha detto il boss nel primo interrogatorio

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilineditodel capomafia ed ex super latitante Matteo Messina Denaro. Nonostante le incalzanti domande dei magistrati, l'ultimo padrino non si è fatto intimorire

Per un anno ho fatto anche una trasmissione radio dove raccontavo i nostri, le nostre ...le mie cifre sono molto alte perché lavoro di notte e arrivo a delle cifre che la maggior parte dei...Sarò tanto vigile per difendere la purezza deipensieri, delle mie parole e delle mie opere, ... Esso ha il "potere" di rendere la ricerca di chi scruta idi Dio più sicura, più forte, più ......è stata gradita da molti colleghi che lo hanno criticato per avere 'messo in piazza tutti i...e razzista che mi circonda - aveva scritto Roberto Mantovani su Twitter - Da oggi pubblico i(...

Il primo interrogatorio di Matteo Messina Denaro: "I miei segreti ... ilGiornale.it

Il primo inedito interrogatorio del capomafia ed ex super latitante Matteo Messina Denaro. Nonostante le incalzanti domande dei magistrati, l'ultimo padrino non si è fatto intimorire ...«Ero un agricoltore, lavoravo in campagna. Sono di Castelvetrano, ma una residenza non ce l’ho più da tempo perché il Comune tanti anni fa mi ha cancellato. Io ormai sono un apolide…Non faccio parte d ...