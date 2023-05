I Meduza | ' L' eroe del derby sarà Saelemaekers All' Inter toglieremmo Dimarco'

Per chi non lo sapesse, isono Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio. Italianissimi e milanistissimi. Abbiamo chiacchierato con Mattia, mentre Simone e Luca registravano in studio il ...... compresa un'iniziativa speciale chiamata " Il tuo", in cui agli uomini in congedo è ... Il sito indipendente russoha tradotto in inglese la storia .... e Ivan Kolpakov , co - fondatore e redattore capo di, la più grande realtà mediatica ... #ijf23 ospita quest'anno un autenticodella libertà di stampa, Carlos Dada vincitore del ...

Milan-Inter, i Meduza: "L'uomo derby sarà Saelemaekers" - La ... La Gazzetta dello Sport

Mattia Vitale, uno dei tre componenti della band milanista, ha parlato così in vista della semifinale: "Vivo per i rossoneri, e che ansia vent'anni fa" ...