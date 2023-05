I colori riprendono le tonalità marine

Leggi su iodonna

Super splash non significa granché, ma dà l'idea di qualcosa di fresco, di nuovo, di moderno. In effetti è proprio così che è apparsa Rania di Giordania nel corso di un'intervista con la Bbc nel giorno dell'incoronazione di Carlo III. La sovrana è andata negli studios dell'emittente nazionale britannica con un tailleur pantalone celeste/ azzurro degradé che sembrava richiamare proprio il mare e la sua bellezza. Il capo, formato da giacca doppio petto e da pantaloni palazzo, è firmato da un brand italiano: Ermanno Scervino. Non è la prima volta che la monarca ha optato per un marchio del made in Italy. Proprio di recente ha indossato un caban rosa pastello del gruppo MaxMara.