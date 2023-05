Henry Kissinger | “Se gli Usa difendono Taiwan sarà guerra | è impossibile non parlare con Putin e Xi”

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex segretario di Stato: «La Cina è entrata nei negoziati e il conflitto in Ucraina terminerà entro l’anno. L’intelligenza artificiale provocherà il riarmo quindi va limitata come è stato fatto con le testate nucleari»

6/6 https://twitter.com/LBasemi/status/1655590445538324485ritiene che la partecipazione della Cina agli sforzi per risolvere l'Ucraina consentirà di essere nella fase di veri ...L'ex segretario Usa,, ha dichiarato una previsione che lascia buone speranze. La pace tra Ucraina e Russia grazie alla Cina, la previsione dell'ex segretario statunitense...L'ex segretario di Stato USAprevede che i negoziati per raggiungere la pace in Ucraina potrebbero aver luogo entro la fine dell'anno. "Ora che la Cina è entrata nel negoziato, penso che arriverà al culmine entro ...

Kissinger prevede negoziati di pace in Ucraina entro la fine dell’anno: “Ci saranno grazie alla… Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pubblichiamo la seconda parte della analisi di Gianni Marocco sullo scontro bellico in atto nell’Est Europa- Qui il primo articolo L’ex Segretario di Stato Usa, il quasi centenario Henry Kissinger, in ...