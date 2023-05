Helena Prestes svela un segreto choc sull' Isola | Voglio sapere come sta Silvio Berlusconi

Nel daytime de L'Isola dei Famosi in onda lunedì 8 maggio su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un litigio trae il resto dei naufraghi. Tutto è partito da un'osservazione fatta da Marzo Mazzoli, il quale ha sostenuto che la modella brasiliana davanti alle telecamere avrebbe un atteggiamento ...E' andata in onda ieri sera una nuova puntata del reality show vip condotto da Ilary Blasi . A rischio eliminazione sono finiti Marco Mazzoli, Paolo Noise,, che hanno raggiunto Gianmarco Sainato e Fiore Argento già in nomination perchè nessuno li ha salvati alla catena delle scelte. Ed è stata proprio quest'ultima la protagonista del ...Anche all' Isola dei Famosi 2023 c'è preoccupazione sullo stato di salute di Silvio Berlusconi : come sta A domandarlo è stata una concorrente,, nonché colei che sembra avere la meglio, in queste settimane, nei sondaggi sul preferito . 'Come sta Silvio Berlusconi', la domanda diall'Isola La domanda di...

L'Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga dopo la puntata di ieri sera: "Persone totalmente diverse" E' andata in onda ieri sera una nuova puntata del ...Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi Helena Prestes ha sorpreso tutti con una domanda riguardo Silvio Berlusconi: ecco cosa è successo ...