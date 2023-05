Helena Prestes | il suo ex fidanzato è un ex concorrente del “GF VIP” molto discusso | di chi si tratta

Leggi su tvzap

(Di martedì 9 maggio 2023) Personaggi Tv.è una delle concorrenti più discusse della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. La naufraga sta facendo di tutto per mettersi contro tutto il gruppo. Probabilmente sarà una strategia per arrivare fino in fondo con l’appoggio del pubblico. La strada, però, non sarà di certo semplice. Su di lei sappiamo che ha avuto un exfamoso che ha partecipato al “GF VIP“. (Continua…) Leggi anche: Isola dei Famosi,parla di Silvio Berlusconi e lascia tutti di stucco: imbarazzo in studio Leggi anche: Antonino Spinalbese ritrova l’amore: ecco chi è la sua nuova fiamma dopo Belen Chi è...