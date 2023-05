(Di martedì 9 maggio 2023), 40 anni, star dell’iconico film cult Il diavolo veste Prada, ha raccontato un dettaglio del suomolto importante per lei durante una video intervista con Jimmy Fellon al The Tonight Show. L’attrice ha confessato durante lo show, tramite collegamento, un dettaglio del suo privato, ovvero che nessuna delle persone che la conoscono la chiama mai, e ha dichiarato che, semplicemente, non si sente a suo agio con il suo. “Chiamatemi Annie, per favore”, ha detto una sorridente Annienel corso della video intervista. “del mioper un?”, ha chiesto, spiegando che quando aveva 14 anni ha girato uno spot pubblicitario e doveva iscriversi al SAG (il sindacato degli attori Screen Actors ...

Nel fine settimana, si e' tenuto l'annuale meeting di Berkshire(+0,69%), la conglomerata ... Buffett ha poi assicurato che Berkshireha intenzione di scalare Occidental Petroleum ( - 2,85%)...Una "catastrofe economica e finanziaria" attende gli Stati Uniti se i legislatorisi accordano ... ha detto durante l'assemblea annuale degli azionisti di Berkshire. Prevale la cautela a ...Un quadro chelascia tranquilli sulle prospettive economiche della zona euro. Wall Street in ... all'annuale meeting di Berkshire(+1,65%), ha dichiarato che i depositi dovrebbero essere ...

Hathaway non vuole più essere chiamata Anne: "Possiamo parlare del mio nome un secondo" News – Roba da Donne

Berkshire Hathaway, the investment company of Warren Buffett, sold 1.96 million shares of BYD listed in Hong Kong. On May 2, Berkshire Hathaway, the investment company of Warren Buffett, sold 1.96 ...Dalla sua posizione di CEO di Berkshire Hathaway, il miliardario Warren Buffett si è schierato contro il blocco della CMA su Activision.