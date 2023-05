Hasbulla arrestato | il ' bambino' dei meme finisce in carcere | ecco cosa è successo

Magomedov è finito in manette . La star del web, affetta da nanismo ipofisario, sarebbe stataper una violazione del codice della strada . A dare la notizia è stato il Red Corner ...Magomedov è finito in manette . La star del web, affetta da nanismo ipofisario, sarebbe stataper una violazione del codice della strada . A dare la notizia è stato il Red Corner ...

Hasbulla è stato arrestato: cosa ha fatto e le scuse pubbliche Corriere dello Sport

Il nano più famoso di TikTok è stato arrestato per intralciato il traffico del Daghestan per festeggiare con l’addio al celibato di un amico: ...Hasbulla Magomedov è finito in manette. La star del web, affetta da nanismo ipofisario, sarebbe stata arrestato per una violazione del codice della strada. A dare la notizia ...