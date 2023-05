Hamilton ed il rischio di un dominio Red Bull per i prossimi anni

(Di martedì 9 maggio 2023) I domini non sono mai stati garanzia di spettacolo. Chi di domini si intende è Lewis, artefice insieme alla Mercedes di una cavalcata pazzesca, fatta di 15 titoli in otto stagioni dal 2014 ...

I domini non sono mai stati garanzia di spettacolo. Chi di domini si intende è Lewis, artefice insieme alla Mercedes di una cavalcata pazzesca, fatta di 15 titoli in otto stagioni dal 2014 al 2021. Ora però anche Hammer si trova ad essere non protagonista ma spettatore di un ...Terzo Alonso, poi Russell, Sainz edavanti a Leclerc. Persino la Mercedes così scassata, ... Come se non bastasse tutto questo, c'è un elevatopioggia (30 per cento di probabilità) che ...... George Russell quarto, Carlos Sainz quinto, Lewissesto e Charles Leclerc settimo. ... Il, però, è di assistere a un campionato che dopo sole cinque gare sembra già finito per "colpa" ...

L'inglese ha spiegato che vivendola dall'interno non riesce a stabilire se la F1 sia noiosa o no, ma è consapevole che senza una vera alternativa la Red Bull possa dominare nei prossimi anni ...Non è andato oltre il 13° posto Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista della Florida il britannico della Mercedes ha fatto fatica a trovare ...