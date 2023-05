Ha un polmone perforato | ma le condizioni di Tefta Malaj sono buone

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - "Ledella paziente. Non abbiamo ancora sciolto la prognosi per le gravità delle ferite riportate. Ha unbucato. Ma siamo fiduciosi". Lo ha detto all'AGI il dottor Fausto Tricarico, direttore del Reparto di Chirurgia Generale ospedaliera dove è ricoverata Tefta, la donna albanese di 39 anni ferita a coltellate dal marito Taulant, un panettiere di 45 anni che, nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso la figlia Gessica di 16 anni e Massimo De Santis, un pasticcere di 51 anni ritenuto dall'uomo amante della moglie. "Stiamo seguendo la paziente - ha proseguito il medico - soprattutto dal punto di vista psicologico per non lasciarla sola in questo momento doloroso. Abbiamo messo a sua disposizione uno psicologo ma anche alcune infermiere ...