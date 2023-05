Ha un incidente in macchina con la moglie | lei muore | lui resta illeso Per il dolore si toglie la vita 12 ore dopo

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023) Una tragedia che ha colpito un’intera famiglia a Motril in Spagna. Quando Encarni, mamma 41enne, è morta in unstradale, il marito José Manuel, vigile urbano che era alla guida dell’auto, ha deciso che non avrebbe più potuto vivere senza di lei e si è tolto la, lasciando orfane le due figlie di 15 e 12 anni. Un dramma nel dramma. L’e il suicidio sono avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, durante lo scorso weekend, riporta “Abc de Andalucia”. L’è avvenuto sabato scorso. Alla guida dell’auto c’era Manuel, che per ere un ostacolo è finito fuori strada. L’impatto è stato fatale per la, morta praticamente sul colpo.lui. Ma nella sua testa, era morto insieme alla donna. Così,12 ore, ha ...