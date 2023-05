Guerra Ucraina-Russia | Kiev sotto attacco | raid ed esplosioni nella capitale

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag –una pioggia di missili russiennesima notte diin. Dopo il caso dei droni sul Cremlino, la reazione di Mosca si è intensificata nel tempo. Ed era inevitabile che oggi (9 maggio) lo fosse ancora di più., bombardamenti russi a pioggianotte La stampa locale riferisce delle, inevitabili, ascoltate. Lo conferma l’allerta antiaerea, diramata in ben 14 dei 24 oblast. I numeri, come al solito, parlano chiaro: 25 missili sull’, di cui 15 solo sullaè stata oggettivamente il bersaglio numero uno dei russi questa notte, ed è la stessa aeronautica ...

Russia -, le notizie di oggi...russo ha cominciato il suo discorso nella Piazza Rossa a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazismo nella SecondaMondiale. La presidente della Commissione Ue è nella capitale...09 mag 05:54, esplosioni a Kiev: allerta in 14 regioni Esplosioni sono state udite stamattina a Kiev e nella regione della capitale, secondo quanto riferiscono media locali. Le stesse ...

Ucraina, 439° giorno di guerra - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La presidente della Commissione Ue: “Accolgo la scelta del presidente Zelensky di rendere il 9 maggio la Giornata dell’Europa anche qui in Ucraina”. A Mosca iniziata la parata per la celebrazione dell ...Accordo per l'assistenza alla popolazione, con il progetto "Home for Family", nelle regioni di Odessa, Mykolaiv e Kherson. Il direttore Trincia: «Segno tangibile di solidarietà» ...