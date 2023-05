Per tutti ma non per Pep. Nella conferenza stampaprecede il big match del ' Bernabeu ', il tecnico spagnolo si è mostrato rilassato davanti ai microfoni, addirittura annoiato: ecco ...Non è solo Benzema contro Haaland o Ancelotti contro, ma a detta di tutti è la finale anticipata della Champions League. Questa sera, allo ... Una Coppa dei Campionici regalerà domani sera ...Martedì alle 21 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti, al Santiago Bernabeu, ospita il Manchester City di Pep(Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in ...

Guardiola, che fai Il gesto diventa virale sui social Corriere dello Sport

Il tecnico spagnolo snobba le domande di un giornalista durante la conferenza stampa prima di Real Madrid-Manchester City: cosa è successo ...La prima sfida tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola è in programma alle ore 21:00 al "Bernabeu": le probabili formazioni e dove vedere e il match in tv.