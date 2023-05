Greenpeace e ReCommon fanno causa a Eni per le sue emissioni | è il primo caso di contenzioso climatico in Italia

... alla salute e a una vita familiare indisturbata" non solo, ma anche 12 cittadine e cittadini provenienti da aree già colpite dagli impatti dei cambiamenti climatici , come l' ...Motivo della causa - spiega una nota congiunta di- sono i danni passati e futuri, di natura patrimoniale e non, derivanti dai cambiamenti climatici a cui Eni avrebbe ...e cittadini valutano che "L'attuale strategia di decarbonizzazione di Eni sia palesemente in violazione degli impegni presi in sede internazionale dal governo italiano e dalla ...

Greenpeace, ReCommon e 12 cittadini fanno causa ad Eni per le sue emissioni la Repubblica

Questa mattina, 9 maggio, Greenpeace Italia, ReCommon e dodici tra cittadine e cittadini italiani hanno notificato a Eni S.p.A. un atto di citazione per l'apertura di una causa civile nei confron ...Rome: Greenpeace Italy is suing Italian energy giant ENI for its contribution to global warming, it said Tuesday, latest in a raft of climate ...