Grando | “Lo spareggio tra Ladispoli e Cerveteri sia una festa dello sport”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023)– “Losalvezza tra Academy, qualsiasi sarà il risultato, dovrà essere una, una giornata di emozioni calcistiche nel segno del rispetto dell’avversario”. A parlare è il sindaco Alessandroin vista della partita dei play out del campionato di Eccellenza che deciderà la retrocessione in un derby storico, sentito, che si giocherà davanti a spalti gremiti nello stadio Angelo Sale domenica 14 maggio. “La nostra città – prosegue il sindaco– sarà sotto la lente di ingrandimento del mondoregionale e dei mass media. La posta in palio è la salvezza, siamo certi che i tifosi di Academye ...