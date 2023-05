Giuseppe Conte a Quarto per sostenere la candidatura di Antonio Sabino

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 9 maggio 2023): “è cambiata totalmente sia sotto il profilo della legalità che di vivibilità” L’aula consiliare del comune dipiena di persone per l’arrivo del presidente del M5S,a sostegno del candidato a sindaco del Comune di. Ad aprire il pomeriggio lo stesso sindaco ancora in carica,, che senza esitare è entrato a gamba tesa sui temi che hanno contraddistinto la città diin questi 5 anni di mandato. “Siamo stati riconosciuti come comune virtuoso dal Ministero dell’Interno in materia di contrasto alla criminalità organizzata con ben 72 beni confiscati alla camorra di cui parte ...