Giuntoli verso l'addio al Napoli | De Laurentiis ha già un piano per il nuovo ds

... ridimensionarsi (Ospina, Mertens ) è lunga ma nonostante i precedenti poco confortanti sembra che anche quest'anno si vadaun mini - esodo, scudetto o non scudetto. Il dsha già il ...... sta dentro ritmi travolgenti, richiede immediate risposte anchese stesso e mentre il ... la Vecchia Signora, da un po' in attesa, ha chiesto conferme e adesioni e Cristiano, che dalla ...Commenta per primo Cristianopuò lasciare il Napoli per passare alla Juventus : secondo Repubblica , Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il proprio benestare alla risoluzione con l'attuale direttore sportivo ...

Napoli, De Laurentiis perde i pezzi: Giuntoli verso la Juve, Spalletti resta un rebus - Sportmediaset Sport Mediaset

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: Perché la piazza giallorossa risulta così legata al tecnico portoghese “Mourinho è ...Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere i pezzi. Dal direttore sportivo all'allenatore, il futuro è un rebus per Aurelio De Laurentiis. Cristiano Giuntoli starebbe per cedere alla corte della J ...