(Di martedì 9 maggio 2023)disi è operata in ospedale al menisco deldestro.l?avvenuto durante un?esibizione al talent di Maria De Filippi insieme...

di Amici si è operata in ospedale al menisco del ginocchio. Dopo l'infortunio avvenuto durante un'esibizione fatta al talent di Maria De Filippi insieme a Giuseppe Giofrè, la ballerina ...si è finalmente operata al menisco . Dopo l'infortunio avvenuto durante un'esibizione fatta ad Amici insieme a Giuseppe Giofrè , la ballerina ha dovuto lasciare la trasmissione, ...ha comunicato su Instagram di essersi fatta male e di doversi fermare per un po'. La ballerina si è lesionata il menisco.' Inoltre dalla prossima edizione non ci saranno Raimondo ...

Giulia Pauselli, operazione al ginocchio dopo l'infortunio ad Amici 22: «Un grazie speciale...» leggo.it

Giulia Pauselli di Amici si è operata in ospedale al menisco del ginocchio. Dopo l’infortunio avvenuto durante un’esibizione fatta al talent di Maria De Filippi insieme ...Dopo l'infortunio avuto ad Amici, Giulia Pauselli si è operata al menisco: i dettagli dell'intervento e come sta la ballerina ...