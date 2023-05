Giudice Sportivo | Schiattarella salta l’ultima al Vigorito contro il Modena

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivata anche la ratifica: Pasqualesalterà il match tra Benevento ein programma sabato alle ore 14 al Ciro. Il centrocampista, diffidato, era stato ammonito nel corso della sfidail Cittadella che ha compromesso definitivamente i piani salvezza del Benevento. Con lui ilha fermato altri undici giocatori, nessuno del. Tra le ammende si segnala la sanzione di settemila euro inflitta al Perugia per lancio di fumogeni ad opera dei sostenitori umbri nel corso del match con il Cagliari. Stangata per Menez, il cui campionato è finito. Per lui tre turni di stop per aver colpito con un calcio un avversario e aver successivamente protestato con l’assistente. Questi i 12 ...

