Giro d' Italia Andreas Leknessund in rosa è il trionfo del ciclismo demodé

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023)è un ventitreenne molto poco alla moda, che quelli alla moda potrebbero definire old school. Tra chi si crede alla moda, c’è chi ritiene che essere old school sia anch’esso un modo di essere alla moda. Nelnon va proprio così. Pedalare col rapportone in salita è diventato soltanto. Ein salita non ci va per nulla leggero con i rapporti. O almeno questo ha fatto vedere nel corso della quarta tappa deld’2023. Dicono i più che a salire le montagne col rapporto leggero si salvano i muscoli, che è meglio aumentare la frequenza che il numero di metri che si percorrono con uncompleto della pedivella. Probabilmente hanno ragione, la scienza dice questo. ...