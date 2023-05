Giro d’Italia a Salerno | Anas | limitazioni al transito sull’A2

Leggi su zon

(Di martedì 9 maggio 2023) La gara ciclistica “106°” in particolare, la quinta tappa “ATRIPALDA” fissata il 10 maggio, interesserà un tratto della A2 Autostrada del Mediterraneo in Campania. In vista dell’evento sportivo sono state effettuate numerose riunioni presso la Prefettura e la Questura didurante le quali è stata concordata, tra le altre cose, l’attivazione di presìdi di personalein corrispondenza di alcuni punti strategici. In particolare, leper la circolazione (attive 2 ore e 30 prima del passaggio del veicolo recante l’indicazione dell’’inizio della gara ciclistica’ e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo di ‘fine gara ciclistica’, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della competizione, in piena sicurezza) ...