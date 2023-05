Giro d’Italia 2023 | tappa 4

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 maggio 2023) La prima prova in montagna per i vertici della corsa. L’ultima salita, con un muro lungo tre chilometri, può dividere il ritmo e incoraggiare gli attacchi – d’altra parte, è anche possibile che i favoriti della corsa preferiscano aspettare montagne più grandi, dando ai fuggitivi la possibilità di mettersi in mostra . La gara partirà da Venosa. Nel vicino parco archeologico sono stati rinvenuti resti di attività umane risalenti al Neolitico, diverse centinaia di migliaia di anni fa – la città stessa fu fondata dai Romani. Al suo centro si possono vedere i resti di un tempio la cui costruzione iniziò nel V secolo ma non fu mai completata, così come un castello del XIV secolo. Laè ondulata fin dall’inizio, portandoti attraverso le dolci colline della regione Basilicata. Le salite brevi e non categorizzate dovrebbero influenzare il cast della fuga, in cui ...