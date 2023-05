Giro d’Italia 2023 | Remco Evenepoel | “Non sono triste | domani avrò la maglia iridata che mi sta meglio”

(Di martedì 9 maggio 2023) L’aveva detto dopo la cronometro, l’ha confermato ieri dopo la terza tappa:voleva cedere laRosa e ci è riuscito in quel di Lago Laceno, dove a vestire il simbolo del primato è stato Andreas Leknessund. Troppe le fatiche nel dopo tappa alper il leader della generale: il campione del mondo della Soudal-QuickStep ha preferito lasciar andar via la fuga per togliere anche qualche pressione di troppo su di sé e sulla sua squadra. Classificaperde larosa, 13° Damiano Caruso, Pozzovivo a 3 minuti Le sue parole al traguardo: “Nonper non avere più larosa. Mercoledì indosserò la ...

Il norvegese Andreas Leknessund , 23 anni, alfiere del team olandese DSM, è la nuova sorprendente maglia rosa deldopo la quarta tappa . Evenepoel l'ha persa per 28", forse consapevolmente, per allontanare una pesante e rovinosa pressione. È probabile. Tappa vinta dal francese Aurelie Paret - ...Lo ha detto Remco Evenepoel dopo la quarta tappa del2023 in cui ha perso la maglia rosa, per una deliberata scelta però: 'Oggi è stata una tappa dura, molto frenetica e con una ...