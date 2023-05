Giro d’Italia 2023 | Paret-Peintre vince a Lago Laceno | classifica ribaltata con Leknessund in maglia rosa

(Di martedì 9 maggio 2023) Pioggia, media altissima e 3500 metri di dislivello: tappa durissima, tappa spettacolare la quarta del. Arrivo in quel diche premia il transalpino Aurélien, che a 27 anni conquista il successo più importante della carriera, una vittoria fondamentale per la AG2R Citroën Team. Cambia anche la: riesce a vestire il simbolo del primato Andreas(Team DSM). Prima parte di gara, come ci si aspettava, davvero emozionante: nonostante tanti saliscendi la media è stata superiore ai 45 km/h, con diversi attacchi e nessuna fuga che è riuscita a formarsi. Da segnalare alcuni momenti di apprensione in casa UAE Emirates, con Joao Almeida rimasto colpevolmente staccato ...

Spettacolare 4tappa al, dove cambia la maglia rosa: Evenepoel la cede al norvegese Leknessund, protagonista di una lunga fuga e battuto allo sprint a Lago Laceno dal francese Paret - Peintre. Mercoledì la ...Il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , a margine della conferenza stampa di presentazione della tappa Napoli - Napoli del2023 ha affermato che 'dobbiamo contemperare la circostanza che i ragazzi devono andare a scuola con il: gli uffici stanno lavorando per limitare un provvedimento di ...... anzi sento più limiti in città, quandoqualcosa, quando mi ... Io non sento la chiusura in Val'Aosta, anzi sento una grande ... e conosciamo quali sono le dinamiche in, insomma". E' anche ...