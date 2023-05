Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | Vincenzo Albanese pronto al grande salto | Evenepoel sorride a metà

(Di martedì 9 maggio 2023)Martedì 9 maggio, quartaAurelien Paret-Peintre, 8: centra la fuga e, soprattutto, la vittoria più importante della carriera, lui che prima divantava come successo più prestigioso il GP di Marsiglia del 2021.è stato bravo a stringere i denti quando Leknessund ha cercato il forcing nella parte finale della salita di Colle Molella. Lo sprint praticamente non si è disputato, perché il norvegese era più interessato alla maglia rosa che alla vittoria parziale. Dunque festa per entrambi. Andreas Leknessund, 8: un buon corridore, ma non un fenomeno. Comunque ha 23 anni ed ancora tanti margini di miglioramento: si tratta di un passista-scalatore cheha dimostrato di avere le gambe migliori ...

La quarta frazione del, da Venosa a Lago Laceno (175km), ha premiato Aurélien Paret-Peintre. Il francese si è accaparrato il suo primo successo in un Grande bruciando allo sprint Andreas Leknessund.

LAGO LACENO - Fuga vincente per Aurélien Paret-Peintre nella quarta tappa del 2023, la Venosa - Lago Laceno di 175 chilometri. Il corridore francese della AG2R Citroën Team si è imposto agevolmente su Andreas Leknessund (Team DSM) nello sprint a due che ha deciso ...