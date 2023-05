Giro d’Italia 2023 | Manfredi | “Napoli al lavoro per chiusura scuole interessate dal percorso”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il sindaco di, Gaetano, a margine della conferenza stampa di presentazione della tappadelha affermato che “dobbiamo contemperare la circostanza che i ragazzi devono andare a scuola con il: gli uffici stanno lavorando per limitare un provvedimento dia quellespecifiche che potranno esseredale dove magari sarà più difficile poter accedere. Tutti gli altri dovranno andare a scuola, poi chi non ci vuole andare per vedere ilfa una sua scelta individuale”. SportFace.

...Ilaria prima di andare via - e spero arrivino altre tende in...di andare via - e spero arrivino altre tende inper l''... ci sono poco più 36mila posti letto'ateneo. Con un quadro ...... rivelazione nell'Atalanta e già neldella nazionale. E poi ... enfant prodige del Villarreal (ruolo esterno'attacco), e Gabri ... è evidente che il tentativo di confermarsi al vertice in, ...Torre Annunziata, tutto pronto per il: ecco il percorso Previsto nel primo pomeriggio l'arrivo dei ciclisti, disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici Col progredire della ...